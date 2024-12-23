Григорьева Анна Ивановна
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Григорьева Анна Ивановна
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 3
- Год рождения вычисленный
- 1894
- Родственная связь
- дочь [8]
- Номер семьи
- 18
- Номер в семье
- 10
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- с. Загваздинское
- Место события
- с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 38
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 18
01 | Григорьев Федор Николаевич: 35 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Григорьева Маремьяна Константиновна: 40 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Григорьева Варвара Федоровна: 15 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Григорьева Марья Федоровна: 8 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Григорьев Василий Федорович: 7 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Григорьева Анна Федоровна: 3 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Григорьев Иван Федорович: , 8 месяцев | Крестьяне из государственных - сын [1]
08 | Григорьев Иван Николаевич: 30 лет | Крестьяне из государственных - брат [1]
09 | Григорьева Лукерья Васильевна: 30 лет | Крестьяне из государственных - жена [8]
10 | Григорьева Анна Ивановна: 3 года | Крестьяне из государственных - дочь [8]
11 | Григорьев Степан Иванович: , 7 месяцев | Крестьяне из государственных - сын [8]
12 | Федорова Олимпиада Филипповна: 70 лет | Крестьяне из государственных - сродная бабушка [1]
13 | Проходцов Онисим Афанасьевич: 19 лет | Крестьяне из государственных - работник
14 | Загваздина Анна Петровна: 19 лет | Крестьяне из государственных - работница
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Юлия Ратт
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.