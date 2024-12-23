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Григорьев Василий Федорович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Григорьев Василий Федорович
Пол
муж
Возраст (лет)
7
Год рождения вычисленный
1890
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
18
Номер в семье
5
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 38
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 18
01 | Григорьев Федор Николаевич: 35 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Григорьева Маремьяна Константиновна: 40 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Григорьева Варвара Федоровна: 15 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Григорьева Марья Федоровна: 8 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Григорьев Василий Федорович: 7 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Григорьева Анна Федоровна: 3 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Григорьев Иван Федорович: , 8 месяцев | Крестьяне из государственных - сын [1]
08 | Григорьев Иван Николаевич: 30 лет | Крестьяне из государственных - брат [1]
09 | Григорьева Лукерья Васильевна: 30 лет | Крестьяне из государственных - жена [8]
10 | Григорьева Анна Ивановна: 3 года | Крестьяне из государственных - дочь [8]
11 | Григорьев Степан Иванович: , 7 месяцев | Крестьяне из государственных - сын [8]
12 | Федорова Олимпиада Филипповна: 70 лет | Крестьяне из государственных - сродная бабушка [1]
13 | Проходцов Онисим Афанасьевич: 19 лет | Крестьяне из государственных - работник
14 | Загваздина Анна Петровна: 19 лет | Крестьяне из государственных - работница
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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