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Фатеева Елизавета Ильинична

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Фатеева Елизавета Ильинична
Пол
муж
Возраст (лет)
3
Год рождения вычисленный
1894
Родственная связь
дочь [2]
Номер семьи
17
Номер в семье
5
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 36
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 17
01 | Загваздин Кодратий Никитич: 53 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Фатеева Наталья Ильинична: 37 лет | Крестьяне из государственных - сожительница [1]
03 | Фатеев Роман Анисимович: 16 лет | Крестьяне из государственных - сын [2]
04 | Фатеева Матрона Ивановна: 12 лет | Крестьяне из государственных - дочь [2]
05 | Фатеева Елизавета Ильинична: 3 года | Крестьяне из государственных - дочь [2]
Комментарий наборщика
отчество зачёркнуто - незаконнорожденный
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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