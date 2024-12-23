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Загваздин Кодратий Никитич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Загваздин Кодратий Никитич
Пол
муж
Возраст (лет)
53
Год рождения вычисленный
1844
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
17
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 36
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 17
01 | Загваздин Кодратий Никитич: 53 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Фатеева Наталья Ильинична: 37 лет | Крестьяне из государственных - сожительница [1]
03 | Фатеев Роман Анисимович: 16 лет | Крестьяне из государственных - сын [2]
04 | Фатеева Матрона Ивановна: 12 лет | Крестьяне из государственных - дочь [2]
05 | Фатеева Елизавета Ильинична: 3 года | Крестьяне из государственных - дочь [2]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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