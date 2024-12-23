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Огорелков Зиновий Николаевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Огорелков Зиновий Николаевич
Пол
муж
Возраст (лет)
67
Год рождения вычисленный
1830
Родственная связь
гость
Номер семьи
15
Номер в семье
7
Сословие
Отставной солдат
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 32
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 15
01 | Загваздин Иван Прокопьевич: 48 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Загваздина Настасья Михайловна: 38 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Загваздин Григорий Иванович: 15 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Загваздин Василий Иванович: 13 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Загваздина Марфа Ивановна: 11 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Загваздина Анна Ивановна: 6 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Огорелков Зиновий Николаевич: 67 лет | Отставной солдат - гость
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Индексация данных проведена Юлия Ратт

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