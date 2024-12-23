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Загваздина Татиана Димитриевна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Загваздина Татиана Димитриевна
Пол
муж
Возраст (месяцев)
1
Год рождения вычисленный
1897
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
14
Номер в семье
6
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 30
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 14
01 | Загваздин Димитрий Стефанович: 45 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Загваздина Софья Матвеевна: 42 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Загваздина Василисса Димитриевна: 14 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Загваздина Евдокия Димитриевна: 12 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Загваздин Яков Димитриевич: 3 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Загваздина Татиана Димитриевна: , 1 месяц | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Загваздин Стефан Афанасьевич: 63 года | Крестьяне из государственных - отец [1]
Комментарий наборщика
возраст: менее 1 месяца
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Индексация данных проведена Юлия Ратт

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