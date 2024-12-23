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Григорьев Константин Александрович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Григорьев Константин Александрович
Пол
муж
Возраст (лет)
11
Год рождения вычисленный
1886
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
13
Номер в семье
5
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 28
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 13
01 | Григорьев Александр Николаев: 38 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Григорьева Василисса Ивановна: 38 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Григорьев Николай Александрович: 16 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Григорьев Родион Александрович: 15 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Григорьев Константин Александрович: 11 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Григорьева Наталья Александровна: 9 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Григорьев Иван Александрович: 7 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
08 | Григорьев Александр Александрович: 6 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
09 | Григорьев Михаил Александрович: 3 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
10 | Григорьева Олимпиада Александровна: , 6 месяцев | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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Индексация данных проведена Юлия Ратт

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