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Плясовских Анисья Осиповна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Плясовских Анисья Осиповна
Пол
муж
Возраст (лет)
43
Год рождения вычисленный
1854
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
12
Номер в семье
2
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 26
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 12
01 | Плясовских Аверьян Ефимович: 43 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Плясовских Анисья Осиповна: 43 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Плясовских Лукерья Аверьяновна: 11 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Плясовских Гавриил Аверьянович: 10 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Плясовских Варвара Аверьяновна: 8 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Плясовских Прокопий Аверьянович: 4 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
07 | Плясовских Михаил Аверьянович: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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