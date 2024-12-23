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Максимова Аксинья Тимофеевна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Максимова Аксинья Тимофеевна
Пол
муж
Возраст (лет)
60
Год рождения вычисленный
1837
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
10
Номер в семье
2
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 22
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 10
01 | Максимов Александр Осипович: 56 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Максимова Аксинья Тимофеевна: 60 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Максимов Егор Александрович: 26 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Максимова Екатерина Тимофеевна: 29 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Максимов Федор Егорович: 3 года | Крестьяне из государственных - сын [3]
06 | Максимова Александра Егоровна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [3]
07 | Попова Соломонида Максимовна: 8 лет | Крестьяне из государственных - сватья [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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