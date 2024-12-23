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Слепцов Степан Прохорович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Слепцов Степан Прохорович
Пол
муж
Возраст (лет)
9
Год рождения вычисленный
1888
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
8
Номер в семье
5
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 18
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 8
01 | Слепцов Прохор Адрианович: 42 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Слепцова Ненила Николаевна: 40 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Слепцова Елизавета Прохоровна: 15 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Слепцов Григорий Прохорович: 13 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Слепцов Степан Прохорович: 9 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Слепцов Семен Прохорович: 4 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
07 | Слепцова Анна Прохоровна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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