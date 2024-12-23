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Слепцов Прохор Адрианович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Слепцов Прохор Адрианович
Пол
муж
Возраст (лет)
42
Год рождения вычисленный
1855
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
8
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 18
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 8
01 | Слепцов Прохор Адрианович: 42 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Слепцова Ненила Николаевна: 40 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Слепцова Елизавета Прохоровна: 15 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Слепцов Григорий Прохорович: 13 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Слепцов Степан Прохорович: 9 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Слепцов Семен Прохорович: 4 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
07 | Слепцова Анна Прохоровна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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