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Ярков Александр Васильевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Ярков Александр Васильевич
Пол
муж
Возраст (лет)
10
Год рождения вычисленный
1887
Родственная связь
шурин [1]
Номер семьи
7
Номер в семье
4
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 15
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 7
01 | Маркин Матвей Кирилович: 27 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Маркина Екатерина Васильевна: 28 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Маркина Марина Матвеевна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Ярков Александр Васильевич: 10 лет | Крестьяне из государственных - шурин [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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