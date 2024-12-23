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Плясовских Татиана Назаровна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Плясовских Татиана Назаровна
Пол
муж
Возраст (лет)
10
Год рождения вычисленный
1887
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
6
Номер в семье
6
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 12
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 6
01 | Плясовских Назар Козьмич: 38 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Плясовских Анна Павловна: 36 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Плясовских Стефан Назарович: 15 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Плясовских Вера Назаровна: 13 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Плясовских Марфа Назаровна: 11 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Плясовских Татиана Назаровна: 10 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Плясовских Александр Назарович: 6 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
08 | Плясовских Ефросиния Назаровна: 4 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
09 | Плясовских Настасья Назаровна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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