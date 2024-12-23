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Михеев Павел Димитриевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Михеев Павел Димитриевич
Пол
муж
Возраст (лет)
45
Год рождения вычисленный
1852
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
5
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 10
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 5
01 | Михеев Павел Димитриевич: 45 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Михеева Мавра Димитриевна: 39 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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