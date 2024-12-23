Загваздина Аграфена Матфеевна
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Загваздина Аграфена Матфеевна
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 1
- Год рождения вычисленный
- 1896
- Родственная связь
- дочь [3]
- Номер семьи
- 4
- Номер в семье
- 6
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- с. Загваздинское
- Место события
- с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 8
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 4
01 | Загваздин Тимофей Никитич: 47 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Загваздина Наталья Ивановна: 48 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Загваздин Матфей Тимофеевич: 24 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Загваздина Елена Петровна: 24 года | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Загваздин Федор Матфеевич: 3 года | Крестьяне из государственных - сын [3]
06 | Загваздина Аграфена Матфеевна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [3]
07 | Загваздина Анисья Матфеевна: , 1 месяц | Крестьяне из государственных - дочь [3]
08 | Загваздин Григорий Тимофеевич: 17 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
09 | Загваздин Николай Тимофеевич: 13 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
10 | Загваздина Марья Тимофеевна: 8 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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