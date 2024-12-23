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Шевчук Софрон Григорьевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Шевчук Софрон Григорьевич
Пол
муж
Возраст (лет)
75
Год рождения вычисленный
1822
Родственная связь
отец [1]
Номер семьи
3
Номер в семье
4
Сословие
Крестьяне из помещичьих
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 6
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 3
01 | Шевчук Василий Софронович: 33 года | Крестьяне из помещичьих - хозяин
02 | Шевчук Парасковья Петровна: 25 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Шевчук Лукерья Васильевна: , 8 месяцев | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Шевчук Софрон Григорьевич: 75 лет | Крестьяне из помещичьих - отец [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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