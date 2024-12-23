Загваздин Григорий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗагваздин Григорий Петрович

Загваздин Григорий Петрович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Загваздин Григорий Петрович
Пол
муж
Возраст (месяцев)
3
Год рождения вычисленный
1896
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
2
Номер в семье
8
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 4
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 2
01 | Загваздин Петр Петрович: 45 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Загваздина Анна Васильевна: 40 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Загваздина Анна Петровна: 19 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Загваздина Секлитинья Петровна: 17 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Загваздин Ефим Петрович: 13 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Загваздин Яков Петрович: 7 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
07 | Загваздина Харитина Петровна: , 3 месяца | Крестьяне из государственных - дочь [1]
08 | Загваздин Григорий Петрович: , 3 месяца | Крестьяне из государственных - сын [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.