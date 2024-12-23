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Загваздин Петр Петрович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Загваздин Петр Петрович
Пол
муж
Возраст (лет)
45
Год рождения вычисленный
1852
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
2
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 4
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 2
01 | Загваздин Петр Петрович: 45 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Загваздина Анна Васильевна: 40 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Загваздина Анна Петровна: 19 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Загваздина Секлитинья Петровна: 17 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Загваздин Ефим Петрович: 13 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Загваздин Яков Петрович: 7 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
07 | Загваздина Харитина Петровна: , 3 месяца | Крестьяне из государственных - дочь [1]
08 | Загваздин Григорий Петрович: , 3 месяца | Крестьяне из государственных - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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