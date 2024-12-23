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Шепарев Евстафий Ильич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Шепарев Евстафий Ильич
Пол
муж
Возраст (лет)
30
Год рождения вычисленный
1867
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
39
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Еланка
Место события
д. Еланка, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.335, лист: 89
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 39
01 | Шепарев Евстафий Ильич: 30 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Шепарева Марфа Андреевна: 25 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Шепарев Павел Евстафьевич: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Шепарева Мария Евстафьевна: 2 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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