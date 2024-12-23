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Гректеренкова Аграфена Ларионовна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Гректеренкова Аграфена Ларионовна
Пол
муж
Возраст (лет)
2
Год рождения вычисленный
1895
Родственная связь
дочь [2]
Номер семьи
38
Номер в семье
5
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Еланка
Место события
д. Еланка, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.335, лист: 87
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 38
01 | Скрябин Ларион Максимович: 60 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Гректеренкова Харитинья Борисовна: 31 год | Крестьяне из государственных - сожительница [1]
03 | Гректеренкова Александра Ларионовна: 10 лет | Крестьяне из государственных - дочь [2]
04 | Гректеренкова Анастасия Ларионовна: 6 лет | Крестьяне из государственных - дочь [2]
05 | Гректеренкова Аграфена Ларионовна: 2 года | Крестьяне из государственных - дочь [2]
06 | Гректеренкова Мария Ларионовна: , 1 месяц | Крестьяне из государственных - дочь [2]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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