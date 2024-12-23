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Скрябин Ларион Максимович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Скрябин Ларион Максимович
Пол
муж
Возраст (лет)
60
Год рождения вычисленный
1837
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
38
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Еланка
Место события
д. Еланка, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.335, лист: 87
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 38
01 | Скрябин Ларион Максимович: 60 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Гректеренкова Харитинья Борисовна: 31 год | Крестьяне из государственных - сожительница [1]
03 | Гректеренкова Александра Ларионовна: 10 лет | Крестьяне из государственных - дочь [2]
04 | Гректеренкова Анастасия Ларионовна: 6 лет | Крестьяне из государственных - дочь [2]
05 | Гректеренкова Аграфена Ларионовна: 2 года | Крестьяне из государственных - дочь [2]
06 | Гректеренкова Мария Ларионовна: , 1 месяц | Крестьяне из государственных - дочь [2]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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