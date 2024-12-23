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Кравченко Моисей Миронович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Кравченко Моисей Миронович
Пол
муж
Возраст (лет)
15
Год рождения вычисленный
1882
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
35
Номер в семье
3
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Еланка
Место события
д. Еланка, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.335, лист: 81
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 35
01 | Кравченко Мирон Захарович: 72 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Кравченко Татьяна: 70 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Кравченко Моисей Миронович: 15 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Кравченко Тимофей Миронович: 13 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Кравченко Павел Миронович: 11 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Кравченко Фекла Мироновна: 8 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Кравченко Ульяна Мироновна: 3 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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