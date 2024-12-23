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Рыбьяков Ефим Ефимович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Рыбьяков Ефим Ефимович
Пол
муж
Возраст (лет)
22
Год рождения вычисленный
1875
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
32
Номер в семье
3
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Еланка
Место события
д. Еланка, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.335, лист: 75
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 32
01 | Рыбьяков Ефим Карпович: 50 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Рыбьякова Февронья Васильевна: 52 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Рыбьяков Ефим Ефимович: 22 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Рыбьяков Даниил Ефимович: 20 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Рыбьяков Афанасий Ефимович: 14 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Рыбьякова Марфа Ефимовна: 17 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Рыбьякова Дарья Ефимовна: 13 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
08 | Шаклаев Петр Андреевич: 62 года | Крестьяне из государственных - работник
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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