Рыбьяков Ефим Карпович
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Рыбьяков Ефим Карпович
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 50
- Год рождения вычисленный
- 1847
- Родственная связь
- хозяин
- Номер семьи
- 32
- Номер в семье
- 1
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- д. Еланка
- Место события
- д. Еланка, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.335, лист: 75
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 32
01 | Рыбьяков Ефим Карпович: 50 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Рыбьякова Февронья Васильевна: 52 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Рыбьяков Ефим Ефимович: 22 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Рыбьяков Даниил Ефимович: 20 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Рыбьяков Афанасий Ефимович: 14 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Рыбьякова Марфа Ефимовна: 17 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Рыбьякова Дарья Ефимовна: 13 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
08 | Шаклаев Петр Андреевич: 62 года | Крестьяне из государственных - работник
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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