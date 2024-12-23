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Крюков Кузма Евдокимович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Крюков Кузма Евдокимович
Пол
муж
Возраст (лет)
17
Год рождения вычисленный
1880
Родственная связь
работник
Номер семьи
31
Номер в семье
6
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Еланка
Место события
д. Еланка, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.335, лист: 73
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 31
01 | Шевелев Ефим Павлович: 45 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Шевелева Дарья Ивановна: 45 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Шевелев Кузьма Ефимович: 6 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Шевелев Илья Ефимович: 2 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Шевелева Марья Ефимовна: 12 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Крюков Кузма Евдокимович: 17 лет | Крестьяне из государственных - работник
07 | Шевелева Девочка: , 1 месяц | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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