Шевелев Илья Ефимович
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Шевелев Илья Ефимович
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 2
- Год рождения вычисленный
- 1895
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 31
- Номер в семье
- 4
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- д. Еланка
- Место события
- д. Еланка, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.335, лист: 73
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 31
01 | Шевелев Ефим Павлович: 45 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Шевелева Дарья Ивановна: 45 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Шевелев Кузьма Ефимович: 6 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Шевелев Илья Ефимович: 2 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Шевелева Марья Ефимовна: 12 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Крюков Кузма Евдокимович: 17 лет | Крестьяне из государственных - работник
07 | Шевелева Девочка: , 1 месяц | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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