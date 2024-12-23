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Шевелев Илья Ефимович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Шевелев Илья Ефимович
Пол
муж
Возраст (лет)
2
Год рождения вычисленный
1895
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
31
Номер в семье
4
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Еланка
Место события
д. Еланка, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.335, лист: 73
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 31
01 | Шевелев Ефим Павлович: 45 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Шевелева Дарья Ивановна: 45 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Шевелев Кузьма Ефимович: 6 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Шевелев Илья Ефимович: 2 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Шевелева Марья Ефимовна: 12 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Крюков Кузма Евдокимович: 17 лет | Крестьяне из государственных - работник
07 | Шевелева Девочка: , 1 месяц | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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