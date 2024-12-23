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Дурандин Михаил Павлович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Дурандин Михаил Павлович
Пол
муж
Возраст (лет)
6
Год рождения вычисленный
1891
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
30
Номер в семье
6
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Еланка
Место события
д. Еланка, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.335, лист: 71
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 30
01 | Дурандин Павел Петрович: 45 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Дурандина Ненилла Ефремовна: 48 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Дурандин Александр Павлович: 16 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Дурандин Николай Павлович: 13 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Дурандин Иван Павлович: 10 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Дурандин Михаил Павлович: 6 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
07 | Дурандина Парасковья Павловна: 9 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
08 | Баскаков Александр Иванович: 45 лет | Крестьяне из государственных - постоялец
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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