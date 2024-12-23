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Дурандин Павел Петрович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Дурандин Павел Петрович
Пол
муж
Возраст (лет)
45
Год рождения вычисленный
1852
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
30
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Еланка
Место события
д. Еланка, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.335, лист: 71
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 30
01 | Дурандин Павел Петрович: 45 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Дурандина Ненилла Ефремовна: 48 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Дурандин Александр Павлович: 16 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Дурандин Николай Павлович: 13 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Дурандин Иван Павлович: 10 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Дурандин Михаил Павлович: 6 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
07 | Дурандина Парасковья Павловна: 9 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
08 | Баскаков Александр Иванович: 45 лет | Крестьяне из государственных - постоялец
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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