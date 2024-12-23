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Фомин Андрей Трофимович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Фомин Андрей Трофимович
Пол
муж
Возраст (лет)
9
Год рождения вычисленный
1888
Родственная связь
приемный сын [1]
Номер семьи
29
Номер в семье
3
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Еланка
Место события
д. Еланка, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.335, лист: 69
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 29
01 | Рыбьяков Василий Осипович: 51 год | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Рыбьякова Парасковья Ивановна: 51 год | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Фомин Андрей Трофимович: 9 лет | Крестьяне из государственных - приемный сын [1]
04 | Рыбьяков Осип Карпович: 72 года | Крестьяне из государственных - отец [1]
05 | Рыбьякова Анна Димитриевна: 72 года | Крестьяне из государственных - жена [4]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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