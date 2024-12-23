Ерина Парасковья Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрина Парасковья Антоновна

Ерина Парасковья Антоновна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Ерина Парасковья Антоновна
Пол
муж
Возраст (лет)
36
Год рождения вычисленный
1861
Родственная связь
сожительница [1]
Номер семьи
27
Номер в семье
2
Сословие
Крестьяне из владельческих
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Еланка
Место события
д. Еланка, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.335, лист: 65
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 27
01 | Кораблев Иван Васильевич: 29 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Ерина Парасковья Антоновна: 36 лет | Крестьяне из владельческих - сожительница [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.