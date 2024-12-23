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Патрашкина Матрона Ильинична

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Патрашкина Матрона Ильинична
Пол
муж
Возраст (лет)
38
Год рождения вычисленный
1859
Родственная связь
сожительница [1]
Номер семьи
26
Номер в семье
2
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Еланка
Место события
д. Еланка, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.335, лист: 63
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 26
01 | Горло Федосей Иванович: 37 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Патрашкина Матрона Ильинична: 38 лет | Крестьяне из государственных - сожительница [1]
03 | Патрашкин Андрей Семенович: , 2 месяца | Крестьяне из государственных - сын [2]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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