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Горло Федосей Иванович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Горло Федосей Иванович
Пол
муж
Возраст (лет)
37
Год рождения вычисленный
1860
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
26
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Еланка
Место события
д. Еланка, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.335, лист: 63
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 26
01 | Горло Федосей Иванович: 37 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Патрашкина Матрона Ильинична: 38 лет | Крестьяне из государственных - сожительница [1]
03 | Патрашкин Андрей Семенович: , 2 месяца | Крестьяне из государственных - сын [2]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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