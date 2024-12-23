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Шинкаренко Федот Степанович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Шинкаренко Федот Степанович
Пол
муж
Возраст (месяцев)
10
Год рождения вычисленный
1896
Родственная связь
сын [2]
Номер семьи
25
Номер в семье
3
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Еланка
Место события
д. Еланка, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.335, лист: 60
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 25
01 | Мускин Степан Демьянович: 30 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Шинкаренко Палагея Никитична: 30 лет | Крестьяне из государственных - сожительница [1]
03 | Шинкаренко Федот Степанович: , 10 месяцев | Крестьяне из государственных - сын [2]
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Индексация данных проведена Юлия Ратт

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