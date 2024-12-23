Шинкаренко Федот Степанович
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Шинкаренко Федот Степанович
- Пол
- муж
- Возраст (месяцев)
- 10
- Год рождения вычисленный
- 1896
- Родственная связь
- сын [2]
- Номер семьи
- 25
- Номер в семье
- 3
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- д. Еланка
- Место события
- д. Еланка, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.335, лист: 60
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 25
01 | Мускин Степан Демьянович: 30 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Шинкаренко Палагея Никитична: 30 лет | Крестьяне из государственных - сожительница [1]
03 | Шинкаренко Федот Степанович: , 10 месяцев | Крестьяне из государственных - сын [2]
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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