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Мускин Степан Демьянович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Мускин Степан Демьянович
Пол
муж
Возраст (лет)
30
Год рождения вычисленный
1867
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
25
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Еланка
Место события
д. Еланка, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.335, лист: 60
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 25
01 | Мускин Степан Демьянович: 30 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Шинкаренко Палагея Никитична: 30 лет | Крестьяне из государственных - сожительница [1]
03 | Шинкаренко Федот Степанович: , 10 месяцев | Крестьяне из государственных - сын [2]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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