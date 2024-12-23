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Белицер Лукерья Федоровна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Белицер Лукерья Федоровна
Пол
муж
Возраст (лет)
2
Год рождения вычисленный
1895
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
23
Номер в семье
7
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Еланка
Место события
д. Еланка, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.335, лист: 55
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 23
01 | Белицер Федор Иванович: 56 лет | Из мещан - хозяин
02 | Белицер Олимпиада Борисовна: 46 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Белицер Даниил Федорович: 19 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Белицер Иван Федорович: 11 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Белицер Андрей Федорович: 6 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Белицер Валентина Федоровна: 14 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Белицер Лукерья Федоровна: 2 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
08 | Белицер Марфа Федоровна: , 6 месяцев | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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