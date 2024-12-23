Белицер Валентина Федоровна
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Белицер Валентина Федоровна
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 14
- Год рождения вычисленный
- 1883
- Родственная связь
- дочь [1]
- Номер семьи
- 23
- Номер в семье
- 6
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- д. Еланка
- Место события
- д. Еланка, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.335, лист: 55
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 23
01 | Белицер Федор Иванович: 56 лет | Из мещан - хозяин
02 | Белицер Олимпиада Борисовна: 46 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Белицер Даниил Федорович: 19 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Белицер Иван Федорович: 11 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Белицер Андрей Федорович: 6 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Белицер Валентина Федоровна: 14 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Белицер Лукерья Федоровна: 2 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
08 | Белицер Марфа Федоровна: , 6 месяцев | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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