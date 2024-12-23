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Белицер Федор Иванович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Белицер Федор Иванович
Пол
муж
Возраст (лет)
56
Год рождения вычисленный
1841
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
23
Номер в семье
1
Сословие
Из мещан
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Еланка
Место события
д. Еланка, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.335, лист: 55
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 23
01 | Белицер Федор Иванович: 56 лет | Из мещан - хозяин
02 | Белицер Олимпиада Борисовна: 46 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Белицер Даниил Федорович: 19 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Белицер Иван Федорович: 11 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Белицер Андрей Федорович: 6 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Белицер Валентина Федоровна: 14 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Белицер Лукерья Федоровна: 2 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
08 | Белицер Марфа Федоровна: , 6 месяцев | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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