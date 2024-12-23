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Просфирнина Евфимья Филипповна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Просфирнина Евфимья Филипповна
Пол
муж
Возраст (лет)
66
Год рождения вычисленный
1831
Родственная связь
мать [1]
Номер семьи
22
Номер в семье
6
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Еланка
Место события
д. Еланка, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.335, лист: 54
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 22
01 | Просфирнин Алексей Платонович: 33 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Просфирнина Татьяна Терентьевна: 27 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Просфирнин Каллистрат Алексеевич: 2 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Просфирнина Ирина Алексеевна: 5 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Просфирнина Палагея Алексеевна: , 3 месяца | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Просфирнина Евфимья Филипповна: 66 лет | Крестьяне из государственных - мать [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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