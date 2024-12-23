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Халявин Николай Иванович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Халявин Николай Иванович
Пол
муж
Возраст (лет)
16
Год рождения вычисленный
1881
Родственная связь
работник
Номер семьи
21
Номер в семье
5
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Еланка
Место события
д. Еланка, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.335, лист: 52
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 21
01 | Распопин Иларион Терентьевич: 33 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Распопина Анна Алексеевна: 38 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Бизин Иван Иларионович: 7 лет | Крестьяне из государственных - приемный сын [1]
04 | Распопин Терентий Константинович: 76 лет | Отставной солдат - отец [1]
05 | Халявин Николай Иванович: 16 лет | Крестьяне из государственных - работник
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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