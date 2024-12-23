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Бизин Иван Иларионович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Бизин Иван Иларионович
Пол
муж
Возраст (лет)
7
Год рождения вычисленный
1890
Родственная связь
приемный сын [1]
Номер семьи
21
Номер в семье
3
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Еланка
Место события
д. Еланка, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.335, лист: 52
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 21
01 | Распопин Иларион Терентьевич: 33 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Распопина Анна Алексеевна: 38 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Бизин Иван Иларионович: 7 лет | Крестьяне из государственных - приемный сын [1]
04 | Распопин Терентий Константинович: 76 лет | Отставной солдат - отец [1]
05 | Халявин Николай Иванович: 16 лет | Крестьяне из государственных - работник
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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