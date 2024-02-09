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Крылова (Коваленкова) Мария нет

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии
ФИО
Крылова (Коваленкова) Мария нет
Пол
жен
Сословие
Крестьяне из государственных
Год переписи
1897
Губерния
Тобольская губерния
Уезд
Ишимский уезд
Место
Медведево село
Место события
Медведево село, Медведевское сельское общество, Голышмановская волость, Ишимский уезд, Тобольская губерния
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.905, лист: 309
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии
Крылова (Коваленкова) Мария нет - Крестьяне из государственных -
Источник
Индексация данных проведена Евгением Дорохиным

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