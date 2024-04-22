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Карпов(он же Дмитриев) Александр Дмитриевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии
ФИО
Карпов(он же Дмитриев) Александр Дмитриевич
Пол
муж
Сословие
Крестьяне из государственных
Год переписи
1897
Губерния
Тобольская губерния
Уезд
Тюкалинский уезд
Место
Кабанская деревня
Место события
Кабанская деревня, Ничховское сельское общество, Крутинская волость, Тюкалинский уезд, Тобольская губерния
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.3035, лист: 188
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии
Карпов(он же Дмитриев) Александр Дмитриевич - Крестьяне из государственных -
Источник
Индексация данных проведена Евгением Дорохиным

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