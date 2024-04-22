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Должин Андрей Иванович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии
ФИО
Должин Андрей Иванович
Пол
муж
Сословие
Крестьяне из государственных
Год переписи
1897
Губерния
Тобольская губерния
Уезд
Тюкалинский уезд
Место
Кабанская деревня
Место события
Кабанская деревня, Ничховское сельское общество, Крутинская волость, Тюкалинский уезд, Тобольская губерния
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.3035, лист: 48
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии
Должин Андрей Иванович - Крестьяне из государственных -
Источник
Индексация данных проведена Евгением Дорохиным

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