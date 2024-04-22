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Кутаун(?) Иван нет

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии
ФИО
Кутаун(?) Иван нет
Пол
муж
Сословие
Крестьяне из государственных
Год переписи
1897
Губерния
Тобольская губерния
Уезд
Тарский уезд
Место
Озернинское село
Место события
Озернинское село, Озернинское сельское общество, Викуловская волость, Тарский уезд, Тобольская губерния
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.2146, лист: 437
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии
Кутаун(?) Иван нет - Крестьяне из государственных -
Источник
Индексация данных проведена Евгением Дорохиным

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