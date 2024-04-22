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Бабай-оглы Маламир нет

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии
ФИО
Бабай-оглы Маламир нет
Пол
муж
Сословие
Крестьяне из государственных
Год переписи
1897
Губерния
Тобольская губерния
Уезд
Тарский уезд
Место
Петропавловский выс.
Место события
Петропавловский выс. , Петропавловское сельское общество, Бергамакская волость, Тарский уезд , Тобольская губерния
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.2034, лист: 383
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии
Бабай-оглы Маламир нет - Крестьяне из государственных -
Источник
Индексация данных проведена Евгением Дорохиным

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