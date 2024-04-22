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Талоненко Иудей Михайлович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии
ФИО
Талоненко Иудей Михайлович
Пол
муж
Сословие
Крестьяне из государственных
Год переписи
1897
Губерния
Тобольская губерния
Уезд
Тарский уезд
Место
Петропавловский выс.
Место события
Петропавловский выс. , Петропавловское сельское общество, Бергамакская волость, Тарский уезд , Тобольская губерния
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.2034, лист: 367
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии
Талоненко Иудей Михайлович - Крестьяне из государственных -
Источник
Индексация данных проведена Евгением Дорохиным

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