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Пострагаш(?) Иван Яковлевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии
ФИО
Пострагаш(?) Иван Яковлевич
Пол
муж
Сословие
Крестьяне из государственных
Год переписи
1897
Губерния
Тобольская губерния
Уезд
Тарский уезд
Место
Петропавловский выс.
Место события
Петропавловский выс. , Петропавловское сельское общество, Бергамакская волость, Тарский уезд , Тобольская губерния
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.2034, лист: 257
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии
Пострагаш(?) Иван Яковлевич - Крестьяне из государственных -
Источник
Индексация данных проведена Евгением Дорохиным

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