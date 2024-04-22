Шепелин Григорий Никитич
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии
- ФИО
- Шепелин Григорий Никитич
- Пол
- муж
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Год переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская губерния
- Уезд
- Курганский уезд
- Место
- Симескульская (Обина) деревня
- Место события
- Симескульская (Обина) деревня, Симескульское сельское общество, Могилевская волость, Курганский уезд, Тобольская губерния
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.1684, лист: 206
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии
Шепелин Григорий Никитич - Крестьяне из государственных -
- Источник
- Индексация данных проведена Евгением Дорохиным
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