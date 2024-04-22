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Лушников Игнатий Егорович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии
ФИО
Лушников Игнатий Егорович
Пол
муж
Сословие
Крестьяне из государственных
Год переписи
1897
Губерния
Тобольская губерния
Уезд
Курганский уезд
Место
Кабанье деревня
Место события
Кабанье деревня, Кабанское сельское общество, Моревская волость, Курганский уезд, Тобольская губерния
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.1694, лист: 176
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии
Лушников Игнатий Егорович - Крестьяне из государственных -
Источник
Индексация данных проведена Евгением Дорохиным

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