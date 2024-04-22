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Словцов Александр Федорович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии
ФИО
Словцов Александр Федорович
Пол
муж
Сословие
Крестьяне из государственных
Год переписи
1897
Губерния
Тобольская губерния
Уезд
Курганский уезд
Место
Ялымское село
Место события
Ялымское село, Ялымское сельское общество, Глядянская волость, Курганский уезд, Тобольская губерния
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.1483, лист: 187
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии
Словцов Александр Федорович - Крестьяне из государственных -
Источник
Индексация данных проведена Евгением Дорохиным

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